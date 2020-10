Hydrogène : le cadre réglementaire à venir

En septembre dernier, le Gouvernement a présenté sa stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné. Sept milliards d'euros seront dédiés au développement d'électrolyseurs pour décarboner l'industrie (6,5 GW d'électrolyseurs installés d'ici 2030), au déploiement de l'hydrogène dans la mobilité lourde et aux travaux de recherche et développement sur les usages de demain.

« L'hydrogène produit par électrolyse n'est aujourd'hui pas compétitif et a besoin d'un soutien public pour se développer. La seule raison justifiant ce soutien public est l'objectif de décarbonation, qui peut être atteint quelle que soit la source de production d'électricité décarbonée. De ce point de vue, il n'existe aucune raison de distinguer entre l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone » , estime la CRE.

Le projet d'ordonnance défini différents types d'hydrogène : l'hydrogène renouvelable, bas-carbone ou fossile. Il prévoit également la mise en place d'un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau.

Les termes employés dans la communication gouvernementale récente ont déjà donné le ton : il est question d'hydrogène décarboné et non d'hydrogène vert. La différence ? L'attention est portée soit sur l'énergie primaire utilisée pour sa production, soit sur les émissions de gaz à effet de serre associées à cette production.

Faut-il distinguer hydrogène renouvelable et décarboné ?

Mais auparavant, un cadre réglementaire clair doit être mis en place. La loi relative à l'énergie et au climat de 2019 prévoit que, d'ici la fin de l'année 2020, une ordonnance définisse quel type d'hydrogène sera encouragé, le cadre de soutien applicable et les modalités de production, transport, stockage et traçabilité de l'hydrogène.

La CRE s'interroge sur l'état de maturité de la filière hydrogène et préconise, dans un premier temps, d'éviter les appels d'offres. Selon elle, à court terme, la mise en place de contrats de gré à gré permettrait de « s'adapter spécifiquement aux projets ciblés et d'ajuster la rémunération aux coûts effectivement supportés par les producteurs ». Elle est également plus favorable à un système de rémunération dépendant de la quantité d'énergie effectivement produite, plutôt qu'à une aide à l'investissement.

Le projet d'ordonnance prévoit par ailleurs deux systèmes de traçabilité de l'hydrogène : des garanties d'origine et de traçabilité. Un organisme indépendant devra gérer les deux dispositifs, et le système devra, à compter du 30 juin 2021, pouvoir accueillir les garanties d'origine de l'hydrogène renouvelable délivrées par nos voisins européens. « La distinction entre les deux types de garanties de production d'hydrogène : garanties de traçabilité et garanties d'origine, est une source de complexité, pouvant générer des coûts accrus de gestion du mécanisme », estime la CRE.