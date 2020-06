Écologie industrielle et territoriale : plus de 100 projets sont évalués selon le référentiel Élipse

Le 19 juin, l'association multi-acteurs Orée a publié la nouvelle cartographie des démarches d'écologie industrielle et territoriale (EIT) en France. Orée recense aujourd'hui 106 projets inscrits dans le référentiel, baptisé « Élipse » (Évaluation des performances des démarches d'écologie industrielle et territoriale).

Pour rappel, Orée a coordonné la création de ce référentiel national d'évaluation des démarches d'EIT avec le soutien de l'Agence de la transition écologique (Ademe). Élipse a été lancé officiellement en décembre 2016. Le référentiel a pour objectif de définir un cadre commun pour l'auto-évaluation et le suivi des projets permettant de faire remonter et d'analyser des initiatives de terrain et de promouvoir l'EIT à l'échelle nationale.

L'EIT fait partie des pratiques locales de l'économie circulaire. Elle doit permettre une gestion optimale des ressources et un fort taux de recyclage de la matière et de l'énergie.

Quatre niveaux de maturité pour une démarche d'EIT ont été identifiés et déterminés par Orée au sein de la cartographie, d'après les réponses des porteurs de projets aux indicateurs du référentiel. « La maturité d'une démarche d'écologie industrielle correspond aux différentes phases de développement d'un projet avant qu'il atteigne la pérennité. Cette dernière est évaluée au regard de trois axes : la gouvernance, le modèle économique, et les activités et résultats », a expliqué Orée.