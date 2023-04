Ours des Pyrénées : vers la mise en place de nouvelles modalités d'effarouchement

De nouvelles modalités d'effarouchement de l'ours brun. C'est ce que prévoit le projet d'arrêté que le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public jusqu'au 21 avril prochain. Ce texte est censé prendre en compte la décision du Conseil d'État du 31 octobre 2022 qui a annulé l'arrêté qui fixait les conditions d'effarouchement pour la saison d'estive 2021. Cette annulation avait été prononcée en raison de l'absence d'encadrement des tirs non létaux sur les femelles en gestation et suitées, qui pouvait porter atteinte à l'état de conservation de l'espèce.

Le nouveau texte, qui abrogerait l'arrêté du 20 juin 2022 aujourd'hui en vigueur, permet « de répondre aux griefs du Conseil d'État, tout en confortant ces opérations demandées et attendues par les éleveurs », assure le ministère. Et d'ajouter : « L'ensemble de ces évolutions est destiné à sécuriser juridiquement le dispositif, en minimisant la perturbation des ours, et spécifiquement celle des femelles suitées. »

Le projet de texte a toutefois reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), le 22 mars dernier. « L'effarouchement constitue une dérogation à la protection d'une espèce classée en danger critique sans que soit garantie l'absence d'incidence sur sa conservation. Son efficacité est limitée dans le temps, alors qu'une protection effective et proportionnée des troupeaux, selon le triptyque : chiens de protection, bergers et parcs nocturnes électrifiés, bergers d'appui le cas échéant, est de nature à prévenir les déprédations occasionnées par les ours et par là-même permettre une bonne cohabitation ours et pastoralisme », explique l'instance d'expertise scientifique et technique sur la biodiversité.

D'après le rapport annuel du Réseau ours brun, publié en mars, la population d'ours s'élève à 76 individus, poursuivant ainsi son augmentation progressive (58 individus en 2019, 64 en 2020 et 70 en 2021). Concernant les dommages aux troupeaux, le nombre de prédations confirmées est de 331 attaques pour 590 animaux tués ou blessés sur le cheptel domestique. « L'année 2022 confirme ainsi la légère baisse qui avait été amorcée entre 2020 et 2021, mais fait néanmoins partie des cinq années les plus élevées depuis les premiers renforcements de 1996-1997 », indique le rapport.