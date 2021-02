Ours : le Conseil d'État juge illégales les possibilités d'effarouchement par tirs non létaux

C'est tout de même curieux, tous ces rappels à l'ordre circonstanciés par l'UE ou de hautes juridictions françaises type Conseil d'Etat pour un pays dont les dirigeants se targuent les uns après les autres d'être les meilleurs artisans de la protection de l'environnement, du climat ou de la biodiversité. Il doit bien y avoir une raison...

C'est qu'il y a surtout de puissants lobbies qui eux n'ont aucun intérêt au respect de ces engagements internationaux et lois françaises. Ajoutez à cela un manque fragrant de (re)connaissance du fait naturel, si ce n'est un mépris à peine retenu en public (il y a toujours plus impérieux, urgent et valorisant sur l'instant à faire que de mettre des moyens dans la protection de l'environnement ou de la biodiversité), par la haute administration, d'autant plus forts qu'on se rapproche du premier cercle du pouvoir, mais aussi chez nombre d'élus locaux et vous obtenez une nation qui gaspille et abîme un fabuleux patrimoine, pourtant n°1 en terme d'attractivité territoriale touristique.

Mettre un terme à cette schizophrénie de nos décideurs et corps administratifs est urgent.

Pégase | Aujourd'hui à 14h25