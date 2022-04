Ours pyrénéens : 70 individus recensés

« Avec 70 individus détectés en 2021, l'effectif de la population d'ours brun continue progressivement d'augmenter dans les Pyrénées », constate l'Office français de la biodiversité (OFB). Ces chiffres sont issus du rapport annuel du Réseau ours brun, publié fin mars. Ce réseau, composé de 450 membres, professionnels ou bénévoles, assure le suivi du grand mammifère dans les Pyrénées, des deux côtés de la frontière.

Les données collectées permettent d'affirmer que trois ours sont morts en 2021, trois autres étant considérés comme disparus. Quatre individus non repérés jusque-là ont été détectés l'année dernière tandis que quinze oursons issus de huit portées ont été observés. « Entre 2006 et 2020, le taux d'accroissement moyen annuel (…) est estimé à + 11,40 % pour l'ensemble des Pyrénées », établit le rapport. Quant à l'aire de répartition des plantigrades, les auteurs estiment qu'elle suit la tendance générale à l'expansion, amorcée en 2016.

« Pour 2022, la présence de 21 femelles adultes dans la population et les différents comportements de rut observés en 2021 laissent présager un nombre de portées à venir potentiellement similaire à 2020 et 2021 », projettent les rédacteurs du rapport.