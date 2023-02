Antilles : un nouvel outil pour inciter à la rénovation énergétique des logements

Malgré la douceur du climat antillais, la rénovation énergétique des logements est aussi un enjeu en Guadeloupe et en Martinique. Il n'est pas question ici d'isoler du froid, mais plutôt de la chaleur et de limiter les besoins en climatisation. Climatisation et froid alimentaire (frigo, congélateur…) représentent en effet 55 % de la consommation d'électricité des foyers antillais. Malgré l'amélioration de la performance des équipements, la consommation électrique des foyers stagne dans l'archipel depuis 2014. En cause notamment, la démocratisation de la climatisation : la proportion de logements équipés a doublé en quinze ans.

Pour inciter aux économies d'énergie, une nouvelle plateforme en ligne vient donc de voir le jour : MakazRénov. Conçue par Watt Smart, bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique, pour le compte de l'Ademe et l'Agence Qualité Construction, elle évalue la consommation énergétique du logement, et le ressenti de confort grâce à un questionnaire en ligne. Elle n'a pas de valeur réglementaire et ne se substitue pas à un diagnostic de performance énergétique (DPE), mais elle dispense des conseils de travaux sur mesure. « Nous avons souhaité mettre à disposition un outil gratuit, sans publicité ni collecte d'informations. En quelques clics, il permet d'identifier, en fonction des caractéristiques de son logement, les principaux postes d'amélioration, le gain financier associé et le bénéfice écologique », explique Sarah Habib, de l'association martiniquaise Kebati, partenaire du projet.

Une grille d'analyse détaillée, comportant 25 paramètres, a été conçue en complément par Watt Smart à destination des conseillers FranceRénov. Plus précise que la version en ligne, elle permet de conseiller de manière fine les ménages qui décideraient d'engager des travaux.