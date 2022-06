Bientôt un nouvel outil d'analyse budgétaire au regard des objectifs climatiques pour les collectivités

L'AFL (Agence France Locale) a signé un partenariat avec l'Ademe visant à « renforcer les actions des collectivités locales françaises en faveur de la transition écologique » ce jeudi 2 juin 2022. La banque publique de développement, détenue par près de 500 collectivités, et les experts de l'Ademe vont développer d'ici à fin 2022 un outil « clé en main » sous forme de grille. Le procédé consiste à « permettre aux acteurs locaux d'analyser la compatibilité de leurs dépenses d'investissement » au regard des Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD). De plus, ce dispositif s'inscrit dans « la volonté d'enrichir l'offre d'outils d'analyse budgétaire à destination des collectivités », dans la lignée de l'outil d'évaluation climat développé par I4CE. Pour Arnaud Leroy, président directeur général de l'Ademe, ces objectifs « embrassent l'ensemble des enjeux environnementaux, climatiques, sociaux et sociétaux » et ils « constituent une formidable boussole pour l'action locale ».

Il s'agit d'un partenariat inédit entre ces deux agences, même si ce n'est pas la première fois que l'Ademe s'associe à une banque territoriale. D'après le directeur général de l'AFL, Olivier Landel, la transition écologique n'est possible « qu'à condition de mettre à la disposition des collectivités une expertise et des outils toujours plus pertinents pour leur permettre de financer leurs investissements durables ».