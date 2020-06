Un outil en ligne recense les options pour décarboner le secteur des transports

La Fabrique de la Cité, think tank spécialisé dans la prospective et les innovations urbaines, propose un outil interactif permettant de naviguer dans une vingtaine de solutions mises en œuvre par des états et des villes du monde entier, pour financer les nouvelles mobilités décarbonées.

Il vient en complément du rapport publié par La Fabrique de la Cité, « Financer la mobilité dans un monde post-carbone » paru il y a quelques semaines. Ce dernier rappelait qu'entre 1990 et 2017, le secteur des transports était l'un des seuls à avoir vu sa part dans le total des émissions de CO 2 croître, passant de 22 à 24 %. L'étude présentait des solutions efficaces de décarbonation, au travers de plusieurs exemples internationaux, à différentes échelles territoriales.

Cet outil interactif recense ainsi différents leviers, permettant d'agir sur la décarbonation de la mobilité et son financement. Il permet à l'utilisateur de naviguer parmi les mécanismes en fonction de différents critères : périmètre d'application, sources de financement, bénéfices secondaires attendus, ou encore acceptabilité de la mesure.

Destinées à inspirer les pouvoirs publics et les opérateurs de transports, les mesures proposées incluent des mécanismes historiques, comme les taxes sur les carburants ou les modèles concessifs, des solutions prospectives, et de nouvelles ressources comme les mécanismes de « land-value capture » (taxes assises sur des actifs fonciers ou immobiliers). Chaque mécanisme est analysé et décrit à partir d'exemples concrets, et fait l'objet d'une fiche technique complète à télécharger.