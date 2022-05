Un nouvel outil pour faire face aux défis climatiques dans les alpages

Les scientifiques de l'Inrae, dans le cadre du projet Alpages sentinelles, ont développé, en partenariat avec Météo-France, un service cartographique en ligne afin de visualiser le profil climatique de plus de 2 700 alpages.

Le programme Alpages sentinelles rassemble les acteurs de la vie agricole et pastorale des Alpes et des organismes de recherche pour mieux appréhender le dérèglement climatique. L'interface numérique contient le profil agroclimatologique de chaque alpage grâce à des « séries temporelles » collectées depuis les années 1960 afin de « pouvoir comparer leurs valeurs une année donnée au regard de périodes de référence ». Ces indicateurs prennent en compte des évolutions climatiques comme les déneigements, les gels ou encore les températures et déterminent « les dates d'atteinte de certains seuils de développement des végétations » afin de prévoir les transhumances.

L'ambition du projet est d'accompagner les acteurs locaux à mieux adapter leurs pratiques face aux défis climatiques tout en constituant une base d'étude temporelle pour les scientifiques. L'Inrae relève « un gain de précocité de l'ordre d'une quinzaine de jours en moyenne sur la période récente par rapport à la période de référence historique (1960-1990) » tout en notant « la forte variabilité interannuelle ». L'ambition de l'institut est d'inclure, dans un second temps, les espaces préalpins et la zone méditerranéenne, puis de « se donner les moyens d'anticiper les besoins d'adaptation sur la base des projections climatiques jusqu'en fin de siècle ».