Ouverture de la concertation publique sur un nouveau projet de parc éolien au large de la Normandie

Le 3 janvier 2022 a débuté la concertation publique sur le projet d'un nouveau parc éolien au large de la Normandie, au sein de la zone « centre Manche ». Elle va se dérouler en deux temps : du 3 janvier au 7 mars 2022, puis du 25 avril au 16 mai 2022.

Le projet prévoit l'installation de 75 à 125 éoliennes à une quarantaine de kilomètres des côtes de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime, sur une surface de 220 à 250 km². La mise en service pourrait avoir lieu en 2031. D'une puissance de 1,5 gigawatt, ce nouveau parc pourra produire l'équivalent de la consommation annuelle d'un million de foyer.

Il s'agit du second projet éolien dans la zone « centre Manche », situé à l'est du premier projet, de 1 gigawatt, engagé depuis plus d'un an.

Cette concertation est placée sous l'égide de trois garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Le projet est porté par le ministère de la Transition écologique, et son raccordement au réseau est assumé par Réseau de transport de l'électricité (RTE).

La concertation « permettra au public de prendre connaissance du projet, des études réalisées à cette occasion et de se prononcer sur la possibilité d'installer un parc éolien au sein de la zone « centre Manche » et sur la localisation du raccordement au réseau de transport d'électricité », précise le ministère de la Transition écologique.