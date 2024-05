Mobilité durable : un hub spécialisé ouvrira ses portes au Mans

Ni pépinière d'entreprises, ni espace de travail partagé, ni pôle de compétitivité… C'est une structure privée d'un genre entièrement nouveau, en France en tout cas, qui s'ouvrira ses portes sur plus de 4 000 m2, au Mans, au mois de novembre prochain. Consacré à la mobilité durable, et plus généralement à la décarbonation de l'énergie, ce hub baptisé Xmobility comprendra en effet des bureaux prêts à l'emploi, des ateliers de 50 à 700 m2 et des espaces communs, dont un réservé à l'événementiel, afin de favoriser les échanges, mais aussi une usine partagée de 800 m2, dotée notamment de machines de prototypage, de machines à commande numérique ou d'imprimantes 3D.

Il accueillera aussi un espace de présentation et une matériauthèque pour que les usagers des lieux se familiarisent avec les dernières innovations proposées sur le marché. L'ensemble pourra accueillir une vingtaine à une trentaine de jeunes pousses françaises ou étrangères, afin de les aider à mettre au point des prototypes (véhicules intermédiaires, moteurs hybrides, applications, éléments d'infrastructures…) en phase préindustrielle : soit en période d'amorçage, soit pour répondre aux programmes internationaux et autres appels à manifestation de grands groupes. Il hébergera aussi des équipes dans le cadre de programmes d'open-innovation (innovation ouverte ou collaborative).

Faire vivre un écosystème

« J'ai rencontré beaucoup d'acteurs de l'innovation en France et à l'international dans le cadre de l'association Le Mans Tech. La nécessité de disposer de ce type de lieux a rapidement émergé, explique Magali Alix-Toupé, fondatrice et directrice de la structure. Les start-up industrielles ont en effet besoin d'outils coûteux, mais aussi de crédibilité auprès des grands acteurs, de visibilité et du soutien financier des investisseurs. C'est ce que nous leur proposons. » Ce « terrain de jeu neutre » aura aussi pour vocation de faire vivre un réseau sous la forme d'écosystème, en mettant par exemple en relation les jeunes entreprises avec les experts, mais aussi les grands groupes en quête d'innovation avec les plus petits acteurs qui peuvent se permettre plus de créativité.

Il privilégiera aussi le plus possible l'économie circulaire. « Avec les chutes inutilisées d'une aile d'avion, on peut fabriquer un cadre de vélo », illustre Magali Alix-Toupé. Mené sous l'égide de l'association Le Mans Tech, membre du réseau The French Tech, avec le soutien de la métropole, le projet s'est concrétisé en avril dernier sous la forme d'une holding regroupant trois associés : l'Automobile Club de l'Ouest, créateur notamment des 24 heures du Mans, le groupe Idec Invest et l'entreprise de transport Ed-Trans.

Xmobility envisage de signer un premier programme d'accélération cet été, puis d'accueillir les premiers résidents en novembre prochain, sélectionnés après un appel à candidatures. En attendant, un événement privé réunira quelques acteurs de la mobilité, mercredi 12 juin durant les 24 Heures du Mans 2024.