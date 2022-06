Les oxydes d'azote affectent les rendements agricoles

Réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) entraînerait suffisamment de « bénéfices agricoles pour contribuer à relever le défi de nourrir une population croissante », affirment des chercheurs californiens. D'après les résultats de leur étude publiée dans Science Advances, émettre moitié moins de ces polluants atmosphériques, issus des pots d'échappement et des combustions industrielles, augmenterait les rendements agricoles de 10 % en Europe occidentale. En Chine, cette hausse atteindrait même 15 % en été et jusqu'à 25 % en hiver.

Les NOx , rappellent les scientifiques. L'un d'eux, le dioxyde d'azote (NO), a néanmoins l'avantage de pouvoir être aisément mesuré dans l'atmosphère, même par satellite. Les chercheurs de l'université de San Diego et du Centre sur la sécurité de l'alimentation et l'environnement de l'université de Stanford ont ainsi comparé la concentration du NOde plusieurs régions du monde à l'indice de verdure (qui témoigne de la croissance d'une culture), en été et en hiver, durant trois ans, entre 2018 et 2020. Conclusion : l'indice de verdure s'abaisse lorsque sont mesurés des pics de NOx., ajoutent les chercheurs.