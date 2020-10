Politique agricole commune : les députés européens ont tranché

Le Parlement européen a arrêté sa position, le 23 octobre, sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Les négociations vont désormais pouvoir s'ouvrir avec les ministres européens, qui ont tranché le 20 octobre sur leur vision de la PAC post 2020, et la Commission. Un accord doit être trouvé d'ici le printemps 2021.

Les eurodéputés souhaitent un renforcement des pratiques environnementales et climatiques obligatoires (conditionnalité) et une augmentation du budget alloué à ces pratiques (au moins 35 % du budget du développement rural). Par ailleurs, ils demandent à ce que 30 % du budget des paiements directs soient consacrés aux éco-schèmes, qui définissent des pratiques plus vertueuses sur la base du volontariat. Le Conseil s'est positionné pour que les éco-schèmes représentent 20 % des paiements directs.

Les eurodéputés se sont également prononcés pour un plafonnement progressif des paiements directs aux agriculteurs, à 100 000 euros par an. Ils souhaitent également qu'au moins 6 % des paiements directs nationaux soient utilisés pour soutenir les petites et moyennes exploitations et au moins 4 % aux jeunes agriculteurs.