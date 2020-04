Pacte vert de l'UE : 87 ONG demandent une sortie des pesticides pour protéger les abeilles

Le 1er avril, l'association Pollinis a annoncé avoir cosigné une lettre avec 87 ONG européennes qui demandent à la Commission européenne d'inclure, dans son Pacte vert présenté en décembre dernier, « la mise en place d'un modèle agricole respectueux des abeilles, de la santé, de l'environnement, et qui bénéficie aux agriculteurs ». Les ONG ont envoyé leur lettre à Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, le 31 mars, au moment de l'ouverture de la consultation publique sur le Pacte vert, qui se tient jusqu'au 23 juin.

Les 87 ONG signataires demandent à la Commission européenne « d'inclure sans attendre les objectifs » de l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée « Sauvons les abeilles et les agriculteurs » (« Save bees and farmers », « dans les stratégies à venir du Pacte vert ». La Commission a enregistré cette ICE en septembre 2019. Elle est déjà soutenue par 250 000 citoyens à travers l'Europe, selon Pollinis. Cette initiative doit obtenir un million de signatures, d'ici septembre prochain, pour être retenue par la Commission. Les organisateurs de l'ICE demandent à Bruxelles de proposer des actes juridiques visant à « réduire l'utilisation des pesticides de synthèse de 80 % d'ici 2030, et de les éliminer progressivement d'ici 2035 ».

Les ONG réclament aussi à la Commission de fixer des « objectifs ambitieux » pour restaurer la biodiversité, mais aussi de soutenir les agriculteurs « dans la transition vers une agriculture respectueuse de la nature ». Les propositions de réforme de la Politique agricole commune 2021-2027 « doivent être fortement améliorées pour soutenir les agriculteurs financièrement et techniquement, en donnant la priorité à une agriculture à petite échelle, diversifiée et durable, fondée sur l'agroécologie », soulignent les signataires.