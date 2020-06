Pacte vert : une plateforme européenne pour les régions charbonnières et à forte intensité de carbone

La plateforme « pour une transition juste » à destination des régions charbonnières est lancée par la Commission européenne ce lundi 29 juin. Elle vise à aider les États membres à élaborer leurs plans territoriaux et à bénéficier d'un montant global de plus de 150 milliards d'euros au titre du mécanisme pour une transition juste.

La plateforme propose un soutien technique et des conseils aux acteurs publics et privés des régions fortement dépendantes du charbon, du lignite, de la tourbe, du schiste bitumineux, et des autres régions à forte intensité de carbone.

Une semaine d'événements en ligne permettra d'informer les parties prenantes des développements les plus récents dans les politiques de l'UE et offriront l'occasion de partager les bonnes pratiques.