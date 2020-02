Lancement d'un appel à initiatives sur les paiements pour services environnementaux

L'agence de l'eau Loire-Bretagne lance un appel à projets sur les paiements pour services environnementaux rendus. Cette initiative s'inscrit dans le « Plan biodiversité » présenté par le ministère de la Transition écologique et solidaire en juillet 2018, qui prévoyait de mettre en place ce type de dispositifs afin de lutter contre l'érosion de la biodiversité. Dans le cadre de ce projet, l'agence mobilisera une enveloppe d'1,5 million d'euros, destinée à financer des études sur le sujet.

L'agence espère ainsi faire émerger une dizaine de territoires en capacité de mettre en œuvre des dispositifs de rémunération pour services environnementaux, et tester l'intérêt de ce type de mécanismes. Collectivités territoriales, établissements publics, organismes à but non lucratifs et acteurs économiques ont jusqu'au 31 mars 2020 pour soumettre leurs initiatives.