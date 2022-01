Un palmarès des zones urbaines les plus vertes

À partir de données recueillies sur le site Copernicus, l'organisme LeLynx.fr a abouti à un classement inattendu des zones urbaines les plus vertes de France. Parmi celles-ci, se trouvent Saint-Denis et Marseille. Mais, c'est Nice qui arrive au premier rang, avec 75,72 % de sa superficie occupée d'espaces verts. Dunkerque est la ville française la moins verte, avec seulement 3,37 % de sa superficie couverte d'arbres et de végétation.

Ce classement prend en compte les zones forestières, les espaces verts urbains artificiels et les groupements de végétation herbacée, afin de calculer le pourcentage total d'espaces verts au sein de chaque zone urbanisée.

Il en ressort que les villes du Sud sont bien classées. Outre Marseille et Nice, Fréjus, Ajaccio, Montpellier et Cannes sont répertoriées parmi les dix cités les plus vertes. Le Nord est moins arboré, Arras, Lille et Dunkerque figurant en bas du palmarès. La Rochelle est aussi en queue de peloton, plus maritime que « verte ».

LeLynx.fr a recueilli des géodonnées de base en termes d'occupation des sols et d'utilisation des territoires de 85 zones urbaines fonctionnelles françaises.