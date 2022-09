Paprec acquiert l'entreprise Menut, spécialisée dans le recyclage des ferrailles

Le groupe Paprec a annoncé, le 31 août, l'acquisition de l'entreprise Menut. Créée en 1886, cette entreprise familiale, spécialisée dans le recyclage des ferrailles et métaux, compte 80 salariés. Elle gère six sites dans le Centre Val-de-Loire et en Nouvelle-Aquitaine.

Cette acquisition fait suite à celle, en début d'été, de l'entreprise Garnier & fils, une autre entreprise familiale qui possède deux sites de recyclage en Île-de-France. Avec ces deux acquisitions, la division métal de Paprec gère 800 000 tonnes de ferrailles par an, atteint un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et regroupe 400 collaborateurs. Ce qui en fait le numéro trois du secteur.

« Avec désormais seize agences spécialisées et de nombreux relais dédiés sur nos 300 sites français, nous pouvons proposer à nos clients une large couverture du territoire, explique Mathieu Petithuguenin, directeur général de Paprec et président de Paprec Métal. Surtout, les outils nous permettent désormais de gérer le tri et le recyclage de l'ensemble des déchets et de nous positionner sur la filière véhicules hors d'usage (VHU). » Paprec Métal vise désormais l'objectif de recycler un million de tonnes de ferrailles par an.

Le groupe Paprec avait annoncé, en mars dernier, une nouvelle ouverture de capital et affiché l'objectif de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 5 milliards d'euros d'ici dix ans. Il est passé, en vingt-cinq ans, de 45 à 12 500 collaborateurs répartis dans plus de 300 sites dans dix pays.