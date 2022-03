Paprec lève 326 millions d'euros pour atteindre 5 milliards d'euros de CA d'ici dix ans

Mercredi 9 mars, le groupe Paprec a annoncé avoir réalisé une nouvelle ouverture de son capital. Cette augmentation, réalisée sur les exercices 2021 et 2022, est de 326 millions d'euros. Elle porte ses capitaux propres à plus de 800 millions d'euros, explique Paprec.

Avec cette augmentation, le groupe cible un doublement de son chiffre d'affaires dans les dix prochaines années pour atteindre 5 milliards d'euros. Il vise aussi un effectif porté à 30 000 personnes. Pour y parvenir, l'entreprise mise notamment sur le développement à l'international, en particulier au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne. En 2021, Paprec a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards. L'objectif fixé aux 12 500 salariés du groupe est de 2,5 milliards en 2022. Il y a douze ans, Paprec comptait 3 500 employés et réalisait 750 millions de chiffre d'affaires.

Avec ce nouveau tour de table, le cinquième bouclé depuis sa création en 1994, le groupe accueille un nouvel actionnaire de référence : Vauban Infrastructure Partners, une société de gestion française spécialisée dans les investissements d'infrastructures en fonds propres. « Le groupe Crédit agricole devient également actionnaire et rejoint ainsi les actionnaires français de longue date de Paprec : Bpifrance, BNPP et Arkea », indique Paprec, précisant qu'à l'inverse, la Société générale et le Crédit mutuel sortent du capital.

Enfin, la famille Petithuguenin reste majoritaire. Jean-Luc Petithuguenin, le fondateur du groupe, compte « passer complètement la main à deux de [ses] fils dans les cinq prochaines années » : Sébastien Petithuguenin, 44 ans, actuellement directeur général, et Mathieu Petithuguenin, 37 ans, directeur général délégué.