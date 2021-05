Parc éolien en mer de Dunkerque : EDF et RTE affinent leur projet suite au débat public

Le septième parc éolien en mer prévu au large de Dunkerque (Nord) verra bien le jour. Les porteurs du projet, à savoir la société Éoliennes en mer de Dunkerque (EMD) et RTE pour la partie raccordement, ont annoncé ce lundi 10 mai qu'ils décidaient de le poursuivre. Une annonce formelle qui répond aux conclusions du débat public qui s'est tenu du 14 septembre au 20 décembre 2020 sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Selon les conclusions du débat dévoilées en février dernier par la CNDP, la question des impacts du projet sur l'environnement, en particulier l'avifaune et la faune marine, fût le point majeur de ce débat public. « Alors que la question est généralement soulevée par les seules associations environnementales, elle fut ici portée par le public », remarque la CNDP. L'enjeu est posé avec une acuité particulière à Dunkerque car la zone retenue pour le projet se situe, en effet, sur un couloir de migrations aviaires. Elle est classée en zone de protection spéciale pour les oiseaux et en zone spéciale de conservation au titre de la directive « habitats ».

En réponse, les porteurs de projet s'engagent à renforcer les mesures en faveur de la biodiversité : une étude d'impact environnemental sera réalisée avec l'expertise des associations naturalistes (GoN, Le Clipon, FNE) et avec l'Institut royal de sciences naturelles de Belgique. Un radar de détection de l'avifaune sera par ailleurs installé prochainement sur le port de Dunkerque. « Les études d'impact et les mesures environnementales seront partagées avec le public et les associations », assurent EDF et RTE dans un communiqué commun. En matière d'intégration paysagère, l'implantation des premières éoliennes a été reculée de 9 km à 11,4 km des communes littorales à l'est de Dunkerque, par rapport à la zone d'implantation proposée à l'appel d'offres. Le parc sera constitué de 46 éoliennes réparties sur 50 km2. Il sera mis en service en 2027.