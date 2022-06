Le Parlement européen rejette les trois premiers textes du paquet climat

À la suite du vote d'amendements sur la réforme du marché carbone, les députés écologistes et de gauche ont rejeté le texte au Parlement européen, le faisant repartir en commission pour une réécriture. Les autres volets ont été approuvés.

Coup de théâtre au Parlement européen, ce mercredi 8 juin. Réunis en plénière toute la semaine, les eurodéputés étaient amenés à se prononcer sur huit des quatorze textes que compte le paquet Fit-for-55, que la Commission européenne avait présenté le 14 juillet 2021. Un arsenal législatif visant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2030 et à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Mais les trois premiers textes au menu de la journée ont connu un destin inattendu. Préparées par la commission environnement, la réforme du système de quotas carbone (ETS), la création du fonds social pour le climat et la mise en place du mécanisme carbone aux frontières ont été rejetées ou non votées.

Copie à revoir pour la réforme de l'ETS

Premier texte à l'étude, la réforme de l'ETS a été l'objet de nombreux amendements, dont certains ont été adoptés, affaiblissant l'ambition du texte. Sous l'impulsion du parti de droite (PPE), les députés avaient ainsi décalé la fin des quotas carbone gratuits octroyés aux industriels à 2034, au lieu de 2030. Résultats, après plusieurs heures de votes et plusieurs centaines d'amendements étudiés, ils n'ont pas validé le texte final, avec 340 voix défavorables et 265 voix pour. Si les partis ECR (conservateurs) et ID (extrême droite) ont voté contre pour enterrer le texte, les partis S&D (gauche démocrate) et ALE (écologistes) l'ont rejeté par manque d'ambition. « La majorité doit revoir sa copie. LREM et LR mis en minorité en raison de règles du marché carbone pas assez ambitieuses. Le climat n'attend pas », commente la députée ALE Karima Delli.

Pour le meilleur ou le pire ?

On doit renvoyer les trois textes en même temps pour garder de la cohérence Pascal Canfin, eurodéputé et président de la commission environnement

2

Le texte a donc été renvoyé en commission environnement pour être retravaillé. L'occasion de le renforcer ou de l'affaiblir pour trouver un consensus ?réagit Anne Bringault, coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat. Mais pour le PPE, l'alliance de circonstances des partis politiques est inacceptable.commente Christian Ehler, député allemand du PPE.

Dans la foulée du vote et de l'émoi qu'il a suscité, les rapporteurs des deux textes suivants consacrés au fonds social pour le climat et au mécanisme carbone aux frontières ont demandé un report des textes en commission environnement. « Tout est lié, on doit renvoyer les trois textes en même temps pour garder de la cohérence », a confirmé lors de la plénière le député Pascal Canfin, président de la commission environnement. « Après l'échec aujourd'hui de la réforme du marché du carbone au Parlement nous nous donnons 15 jours pour parvenir à un accord et voter cette réforme essentielle pour le clmat le 23 juin », a-t-il précisé un peu plus tard dans la soirée.

Vote favorable sur les autres dossiers

En fin d'après-midi, les députés ont en revanche adopté leur rapport révisant le système européen d'échange de quotas d'émission pour l'aviation. Le texte propose que l'ETS s'applique à tous les vols au départ d'un aéroport situé dans l'Espace économique européen (EEE) et que les allocations gratuites au secteur de l'aviation soient progressivement supprimées d'ici 2025. Les députés souhaitent également que 75 % des revenus générés par la mise aux enchères des quotas pour l'aviation soient utilisés pour soutenir l'innovation et les nouvelles technologies. Le Parlement européen a également adopté le texte visant à modifier les règles de notification des compensations carbone par les États membres aux compagnies aériennes pour l'année 2021.

La proposition législative relative au partage de l'effort de réduction des émissions entre les Etats membres et celle visant à améliorer l'absorption naturelle du carbone dans le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) ont elles aussi connu une issue favorable. Les députés soutiennent la proposition de la Commission selon laquelle l'objectif européen d'absorptions nettes de CO 2 dans le secteur de l'UTCATF à l'horizon 2030 devrait être porté à au moins 310 millions de tonnes équivalent CO 2 .

Enfin, les eurodéputés ont validé la proposition de la Commission visant à interdire à partir de 2035 la vente de véhicules non zéro émission. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions d'ici à 2030 seraient fixés à 55 % pour les voitures et 50 % pour les camionnettes.

Sur les textes adoptés, les eurodéputés sont désormais prêts à entamer des négociations avec les États membres de l'UE.