Minerais critiques : l'Europe se rapproche de l'Australie

Après le Canada en 2021, la Namibie en 2022, le Groenland en 2023 ou encore l'Ouzbékistan en 2024, l'Union européenne poursuit la signature de partenariats pour sécuriser et diversifier ses approvisionnements en minerais critiques et stratégiques. Cette fois, il s'agit de l'Australie avec laquelle l'UE souhaite travailler de concert pour développer sa filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur : de l'exploration au recyclage des déchets d'extraction, en passant par la transformation et le raffinage. « Ces chaînes de valeur soutiendront les transitions énergétique et numérique et sont pertinentes pour d'autres secteurs industriels-clés tels que la défense et l'aérospatiale », explique l'UE dans un communiqué.

Éoliennes, photovoltaïque, véhicules électriques, stockage, mais aussi réseaux électriques… Toutes ces filières ont d'importants besoins et la demande de l'UE en matériaux pour batteries, en terres rares, entre autres, devrait augmenter de manière exponentielle. Or, l'UE est dépendante, ou quasi dépendante, d'un seul fournisseur pour plusieurs matières. C'est le cas pour les terres rares lourdes qui proviennent à 100 % de Chine, du bore à 98 % de Turquie ou du platine à 71 % d'Afrique du Sud. Elle déploie donc toute sa diplomatie pour élargir ses sources.

Le nouveau règlement européen spécifique aux métaux critiques fixe d'ailleurs un objectif d'approvisionnement à atteindre d'ici à 2030 : au moins 10 % des matières premières critiques devront provenir de l'extraction dans l'UE ; 40 % de la consommation devra être transformée dans l'UE et 25 % devra provenir du recyclage ; pas plus de 65 % de la consommation d'une matière stratégique à un stade de transformation donné ne devra provenir d'un seul pays tiers. Des objectifs ambitieux et primordiaux pour l'industrie européenne.