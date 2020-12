Tarification incitative : la Région Normandie, l'Ademe et Citeo signent un partenariat

Le 10 décembre, la Région Normandie, l'Agence pour la transition écologique (Ademe) et l'éco-organisme en charge de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers et les papiers, Citeo, ont annoncé avoir signé un partenariat pour promouvoir et favoriser le développement de la tarification incitative sur l'ensemble du territoire normand. « Une convention a été signée en ce sens (…) avec pour objectif : 30 % de la population engagée sur cette fiscalité en 2025, contre 3 % en 2015 (année de référence Plan régional de prévention et gestions des déchets) », précisent les signataires.

L'objectif du partenariat est de renforcer les efforts de promotion et de coordonner les trois acteurs pour accompagner au mieux les collectivités normandes.

L'Ademe et la Région lancent notamment un appel à projets pour soutenir les études de faisabilité et participer à la concrétisation des projets. Seront notamment accordées des aides forfaitaires pour la mise en œuvre (élaboration du ficher des usagers, distribution des contenants, communication, mobilisation de personnels, création et adaptation de la grille tarifaire, expérimentation sur zone test…) et des aides à l'investissement (fourniture de bacs, de conteneurs enterrés, systèmes de comptage…).

Par ailleurs, les partenaires organiseront en 2021 des ateliers thématiques et des rencontres avec des collectivités normandes.