Urby et Veolia s'allient pour collecter les déchets professionnels en zones urbaines

Veolia et Urby annoncent nouer un partenariat dans le domaine de la gestion des déchets professionnels. Les spécialistes des déchets et de la logistique s'associent pour proposer un service de collecte en zones urbaines denses. Les deux partenaires visent une collecte de 15 000 tonnes d'ici à cette fin d'année.

Ce partenariat a été engagé par la filiale de La Poste et de la Banque des territoires qui a sélectionné Veolia après avoir lancé un appel d'offres. Urby souhaitait associer son savoir-faire en matière de gestion des contraintes de circulation en agglomération, notamment dans les zones à faibles émissions (ZFE), à un spécialiste de la gestion des déchets.

Cinq flux, DEEE, jouets, déchets du BTP et biodéchets

Ce service s'adresse aux professionnels assujettis à l'obligation de tri sept flux (ceux produisant plus de 1 100 litres de déchets par semaine) présents sur l'ensemble du territoire, hors Île-de-France. Il comprend la collecte, la traçabilité et la valorisation de cinq flux règlementaires (le papier et carton, le métal, le plastique, le verre et le bois), ainsi que des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qu'il s'agisse de petits ou gros électroménagers ou encore de matériels informatiques. Cette collecte « s'étendra dans les mois à venir au recyclage des jouets, des déchets du BTP et aux biodéchets ».

Concrètement, les déchets seront collectés chez les professionnels à l'occasion de livraisons ou dans le cadre de tournées organisées en centre-ville. Transférés vers les centres d'Urby les plus proches, ils seront ensuite pris en charge par Veolia pour être valorisés.