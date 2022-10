Patrimoine de l'eau : un déficit de 4,6 milliards d'euros d'investissement

L'Union des industries et entreprises de l'eau (UIE) publie une version actualisée de son rapport sur le patrimoine de l'eau potable, de l'assainissement et des eaux pluviales. Focus sur les besoins et les solutions.

© ALF photo L'étude de l'UIE montre un déficit d'investissement de 1,4 milliard d'euros pour l'assainissement



« Nous constatons un déficit de 4,6 milliards d'euros d'investissement qui ne sont pas financés pour ce qui concerne l'eau potable, l'assainissement collectif et le pluvial », pointe Maria Salvetti, économiste s...

Dorothée Laperche, journaliste

Rédactrice spécialisée © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [40418] / utilisation du flux d'actualité.