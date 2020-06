L'édition 2020 du Pavillon Bleu a distingué 401 plages et 106 ports de plaisance. Cette année, elle récompense également les meilleures initiatives des lauréats pour le respect et la protection de la biodiversité.

Pour l'édition 2020 du Pavillon Bleu, 507 sites ont été labellisés. « 95 % des communes et ports de plaisance labellisés l'an passé ont renouvelé leur engagement avec le Pavillon Bleu », s'est réjoui Teragir, l'association d'éducation au développement durable organisatrice de l'événement. En 2020, 188 communes ont ainsi été lauréates (comme en 2019), avec 401 plages labellisées (395 en 2019) et 106 ports (107 en 2019). La France se situe, en 2020, à la 4e place des pays européens avec le plus grand nombre de Pavillon Bleu. Elle était en 3e position l'année dernière.

Le Pavillon bleu récompense les candidats qui s'engagent en faveur de l'environnement. Quatre types de critères sont pris en compte.

Pour les plages : éducation à l'environnement, gestion de l'eau responsable, gestion des déchets et des critères liés à l'environnement général.

Pour les ports : les thématiques visées sont la gestion du site (sécurisé, éthique et responsable), la gestion du milieu mais également la gestion des déchets et l'éducation à l'environnement.

Les organisateurs distinguent parmi ceux-ci des critères impératifs, qui constituent la base minimum pour obtenir le label et des critères guides. La commune devra répondre à un maximum de ces critères pour justifier d'une politique environnementale globale affirmée.

« Le label s'attache désormais à sensibiliser encore plus aux risques qu'engendre la pollution plastique pour les écosystèmes et aussi plus largement au respect de la biodiversité, souligne l'association. Ces deux grandes thématiques guideront le label Pavillon Bleu pour toute l'année 2020 et celles à venir ».

L'édition 2020 marque également le lancement du prix Thomas Joly pour la biodiversité. Il récompense la meilleure initiative des lauréats Pavillon Bleu pour le respect et la protection de la biodiversité. Le lauréat sera révélé en juillet.