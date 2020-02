Performance environnementale des produits alimentaires : l'Ademe lance un nouvel appel à projets

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) lance, ce 13 février, la nouvelle édition de son appel à projets « Green-Go ». Celui- ci s'adresse aux entreprises de l'agroalimentaire, engagées dans une démarche d'amélioration de la performance environnementale de leurs produits (écoconception).

« Green-Go » accompagne les acteurs des filières alimentaires (production, transformation, distribution…) dans le développement de bonnes pratiques, l'écoconception et l'innovation de leurs produits alimentaires. « La performance environnementale de leurs produits est un levier important pour répondre aux grands enjeux sociétaux (climat, pesticides, etc.) », souligne l'Ademe. Évolution des pratiques agricoles, matières premières utilisées, process, recette, logistique… les projets devront s'intéresser à l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur.

La date limite de dépôt des projets est fixée au 17 juillet 2020.

Les projets d'écoconception actuellement financés ont un budget global qui varie entre 50 et 200 000 euros, et une durée de mise en œuvre de 12 à 24 mois. Ce budget « inclut généralement du temps consacré en interne (chargé de mission, développement d'outils informatiques) et un appui externe via une prestation (quantification de la performance environnementale via l'analyse du cycle de vie du produit, animation de la démarche d'écoconception, animation d'ateliers collectifs…) », indique l'Ademe.

Fin septembre 2019, l'Ademe avait sélectionné 19 projets.