Périphérique parisien : consultation à venir sur la voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs

À partir du 17 avril prochain et jusqu'au 28 mai 2023, les Franciliens ainsi que les usagers et les riverains du boulevard périphérique parisien auront l'occasion de s'exprimer quant aux modalités du projet de voie réservée au covoiturage et aux transports collectifs.

La mise en œuvre de ce projet est prévue pour les Jeux olympiques de 2024 : des voies seront en effet classées prioritaires, notamment pour le transport des athlètes. Par la suite, elles seront réservées au covoiturage et aux transports collectifs, afin d'encourager ces mobilités. L'objectif visé est également l'amélioration de la qualité de l'air, alors que les niveaux de particules fines sont deux à cinq fois plus élevés près des axes routiers franciliens, selon Airparif.

Ce projet fait suite aux orientations des Ateliers du périphérique et du Carrefour des mobilités, organisé en octobre 2022, et alors que des voies similaires sont prévues sur les autoroutes A1 et A13.

Une réunion publique de lancement est prévue le 17 avril 2023, à l'hôtel de ville de Paris.