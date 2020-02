La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne et le ministre de l'économie et des Finances Bruno Le Maire ont annoncé aujourd'hui que le permis de recherche en mer de « Juan de Nova Maritime Profond », situé au large des Îles Éparses dans le canal du Mozambique, ne serait pas prolongé.

Ce permis de recherche, accordé aux sociétés South Atlantic Petroleum et Marex Petroleum en 2013, avait été prolongé une première fois en 2015. Il autorisait les deux sociétés pétrolières à poursuivre leur recherche d'hydrocarbures jusqu'au 30 décembre 2018. Elles devront désormais abandonner leurs travaux dans cette région.

Cette décision s'inscrit dans le contexte de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures de 2017. Cette loi, portée par Nicolas Hulot, avait pour objectif de mettre fin à la production de pétrole et de gaz en France d'ici 2040. Une loi n'étant pas rétroactive, les permis de recherche et d'exploitation accordés avant le passage de cette loi resteront cependant valables jusqu'à leur terme. L'un d'entre eux court jusqu'en 2054.