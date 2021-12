Les perturbateurs endocriniens et les plastiques au programme de l'Anses

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) va lancer 33 nouveaux projets de recherche. Ils ont été sélectionnés dans le cadre de deux appels à projets lancés au début de 2021 : le premier à vocation généraliste, le second sur le thème « radiofréquences et santé ».

Finalement, treize projets portent sur les agents chimiques, dont neuf concernent les perturbateurs endocriniens. Sept concernent la question des contaminations émergentes, dont cinq étudient les micro- et nanoplastiques. Six abordent le sujet radiofréquences et santé. Cinq s'intéressent aux expositions professionnelles et à la santé au travail. Cinq traitent de l'exposition et des risques liés aux particules ou fibres présents dans l'air et cinq portent sur des agents biologiques.

L'enveloppe budgétaire prévue pour mener à bien ces projets s'élève à 6 millions d'euros (M€). La majorité d'entre eux seront financés par l'Anses (5,1 M€). Trois seront soutenus dans le cadre du Plan cancer (0,60 M€), et deux par l'Agence de la transition écologique (0,26 M€).

Ces appels à projets sont lancés dans le cadre du Programme national de recherche environnement-santé-travail (PNR EST). Une nouvelle phase de candidature a d'ailleurs été ouverte, le 15 novembre dernier, pour l'année 2022.