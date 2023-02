Pesticides dans l'air : Générations futures demande l'interdiction de deux fongicides

Après avoir mené deux campagnes de mesures à proximité des vignes en 2021 et en 2022, l'association Générations futures demande le non-renouvellement des autorisations du folpel et de la spiroxamine, en cours de réexamen.

Génération futures a mené, en 2021 et en 2022, plusieurs campagnes de mesures des pesticides dans l'air à proximité des vignes, en Gironde et dans le Rhône. Celles-ci confirment la présence prédominante du fongicide folpel, classé cancérogène possible pour l'homme, et, dans une moindre mesure, de la spiroxamine, classée reprotoxique pour l'homme. L'association demande donc officiellement au Gouvernement d'œuvrer pour l'interdiction de ces deux substances actives à l'échelle européenne en 2023, celles-ci étant en cours de réévaluation. Générations futures demande également que les zones de non-traitement (ZNT), visant à protéger les riverains des pesticides, soient étendues à 100 mètres au minimum en bordures des vignes, puisque les prélèvements réalisés montrent des concentrations bien supérieures au bruit de fond dans ces zones-là.

Des résultats cohérents avec la campagne de mesure nationale

Une substance se détache, le folpel, qui représente 90,5 % des quantités piégées par les capteurs François Veillerette, Générations futures

L'association a posé durant deux ans cinq capteurs passifs à des distances différentes, de cinq à soixante mètres de vignes et a réalisé des prélèvements dans un village situé à 500 mètres de vignes pour avoir une idée du bruit de fond dans ces zones-là., explique François Veillerette, directeur de l'association. L'objectif était de rechercher 77 substances volatiles à semi-volatiles en 2021 et 90 en 2022, à différentes périodes de l'année., souligne François Veillerette. Ce fongicide a surtout été mesuré entre fin avril et fin juin. Dans une moindre mesure, la spiroxamine et le fluopyram font partie des substances les plus présentes dans l'air.

Il n'existe pas, à ce jour, de valeur réglementaire sur les contaminations de l'air par les pesticides. Néanmoins, ces résultats confirment ceux présentés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), l'Ineris et le réseau des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa) en 2020. En 2018 et en 2019, ces organisations avaient mené une campagne nationale exploratoire des pesticides dans l'air, en vue de la mise en place d'une surveillance nationale des pesticides dans l'air, qui a été lancée en 2021. Trente-deux substances prioritaires avaient alors été identifiées sur les 70 substances effectivement retrouvées dans l'air extérieur. Cinquante sites avaient été suivis, classés en six catégories : grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage et sans profil agricole principal. « De toutes les substances suivies en métropole, le folpel et le prosulfocarbe se distinguent des autres substances, avec des niveaux de concentration nettement supérieurs », notait le rapport de l'Anses, avec quelques fortes concentrations mesurées à une échelle locale.