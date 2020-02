Deux textes récemment publiés sont contestés par les ONG : le décret pesticide et l'arrêté qui l'accompagne. Ils ne protégeraient pas assez les travailleurs agricoles, les riverains et la biodiversité, des effets néfastes de l'épandage de pesticides.

Point central mis en cause par les associations : la distance de non traitement trop restreinte prévue par les textes, avec un passage de 10 à 20 mètre de la zone de non traitement pour les produits les plus nocifs. Pour Edmond Leduc, membre du Collectif de victimes des pesticides des Hauts-de-France, « Les études scientifiques montrent que les produits, les aérosols en particulier, se diffusent beaucoup plus loin que ce qu'a estimé l'Anses. Les dérives aériennes peuvent aller jusqu'à 50 mètres. »

Sont également pointés l'absence d'obligation d'informer les riverains sur la nature des produits pulvérisés à proximité des habitations ainsi que les dérogations accordées en cas d'adoption de dispositifs anti-dérive, comme des tracteurs équipés de buses.

Également, les textes adoptés par le Gouvernement ne semblent satisfaire personne, selon Nadine Lauverjat, coordinatrice de l'association Générations Futures, pas même les agriculteurs favorables aux pesticides. « Pour les associations que nous représentons, elles ne sont pas assez protectrices et pour certains agriculteurs non plus. »