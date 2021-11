Pesticides : trois ONG évaluent leur coût en Europe

Il faut abandonner progressivement l'utilisation de tous ces pesticides de synthèse qui sont, tous ,destructeur de vie .

Si nous mangeons ( et buvons ) ,c'est bien pour vivre et non pour diminuer notre vitalité , et cela avec un essai de vue sur l'avenir des êtres vivants

On peut trés bien produire et suffisamment pour nourrir le monde sans ces "cides " mais pas en restant sur la philosophie actuelle d d'EXPLOITATION de la terre qui conduit l'activité agraire .

Retrouvons la CULTURE de la terre ( et donc ,d'abord ,le RESPECT ) et tout ira bien mieux ,pour tous ,producteurs et consommateurs . Toute technique doit être dirigée par une éthique ,sinon cela devient trés vite ,esclavagisant et plus développant.

Evidemment tout cela demande des efforts !...,mais ,sans efforts ,l'homme se sclérose trés vite.....et disparait .......

Bionature | Aujourd'hui à 11h49