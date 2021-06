Pesticides : les ventes en baisse de 36 % sur 2019

S'agit-il d'un tournant ou d'une simple baisse conjoncturelle ? Les ventes de pesticides ont enregistré une baisse de 36 % en 2019 par rapport à l'année précédente, selon les statistiques publiées le 31 mai par le ministère de la Transition écologique. Il faut dire que l'année 2018 était une année record avec 85 800 tonnes vendues, qui pourrait s'expliquer par une anticipation des achats avant la hausse de la redevance pour pollutions diffuses intervenue début 2019.

Mais sur un pas de temps d'une décennie (2009-2019), les chiffres sont à la hausse de 11 %, confirmant l'échec du plan Écophyto. Lancé en 2008, ce plan avait fixé l'objectif de réduire de moitié les pesticides d'ici 2018 avant d'être révisé pour repousser cet objectif à 2025.

En revanche, la part des substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) est passée sur la même période de 28,3 % à 14,3 % des quantités totales de substances actives vendues. Seize départements totalisent plus de la moitié des substances CMR achetées sur la période 2017-2019. Au palmarès ? La Somme suivie du Pas-de-Calais, du Nord, de la Marne et de l'Eure-et-Loire.

Quant au glyphosate, malgré la promesse d'Emmanuel Macron de l'interdire d'ici fin 2020, les ventes se sont accrues de 8 % en moyenne sur 2017-2019 par rapport à 2015-2017. En revanche, l'année 2019 est aussi marquée par une baisse, de 38 % par rapport à 2018, de la deuxième substance active la plus utilisée en France.