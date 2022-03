Petits projets d'électricité renouvelable, PAC et bornes de recharge : des frais de raccordement allégés

Après le biogaz, les petits projets d'électricité renouvelable, d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, bénéficient à leur tour de frais de raccordement allégés. Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale présenté, le 16 mars dernier, par le gouvernement, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, annonce une prise en charge de ces coûts à hauteur de 60 %, au lieu de 40 % précédemment. Une mesure rendue possible par la loi Climat et résilience, via la modulation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe).

Outre les petits producteurs, ce soutien à la production d'énergie renouvelable intéressera particulièrement les porteurs de projets citoyens, notamment dans les zones rurales, et pourrait permettre d'accélérer leur déploiement. Un arrêté sera publié dans les prochains jours à cet effet.

Le raccordement des pompes à chaleur (PAC) et des bornes de recharge électrique chez les particuliers et les petits professionnels sera, quant à lui, pris en charge à 80 %. En cours de consultation, un projet de décret d'application de la loi Climat et résilience sera, cette fois, soumis au prochain Conseil supérieur de l'énergie. Sa publication est également attendue dans les prochains jours.