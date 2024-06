Petits réacteurs modulaires : une analyse économique américaine invite à la prudence

Alors qu'une douzaine de petits réacteurs modulaires sont en développement en France, plusieurs dizaines d'autres sont en préparation dans le monde. Mais investir dans ces technologies présente un réel risque économique, selon un think tank américain.

Le 29 mai à Bruxelles, Kadri Simson, la commissaire européenne à l'Énergie, a encouragé le secteur nucléaire à « accélérer le développement, d'ici à 2030, de la filière de petits réacteurs nucléaires (PRM ou SMR) », afin que l'Europe ne « finisse pas dernière de cette nouvelle course internationale ». C'est sous cet auspice qu'elle avait lancé, en février dernier, une nouvelle alliance industrielle européenne pour ces technologies.

Car le fait est que, selon le dernier décompte de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 80 projets de PRM sont en réflexion ou en cours de conception dans le monde, dont une douzaine soutenue par l'État français à hauteur d'un milliard d'euros. Trois ont déjà été mis en service (une paire en Russie et un en Chine) et trois autres sont en construction (en Argentine et toujours en Russie et en Chine). Mais répondre à cette pression compétitive en vaut-il vraiment la chandelle ? Selon une récente analyse (1) de l'Institut économique sur l'énergie (IEEFA), un groupe de réflexions américain spécialisé dans les politiques énergétiques, de tels projets présentent un indéniable risque économique.

Premiers retours d'expérience

“ Les projections économiques sous-estiment toujours drastiquement les dépenses de construction ” Institut économique sur l'énergie En 2020, la Russie a mis en service deux réacteurs de propulsion nucléaire reconvertis en PRM (avec une capacité combinée de 300 mégawatts, MW) à bord d'un ancien brise-glace, l'Akademik Lomonosov, stationné à Pevek dans la région extrême-orientale de la Tchoukotka. Puis, en 2023, la Chine a démarré un réacteur à très haute température (HTGR) de 150 MW dans la nouvelle centrale nucléaire de la baie de Shidao près de Rongcheng, au sud de Pékin. Et trois autres PRM sont en construction. La fin des travaux devrait intervenir dans les trois prochaines années : un réacteur russe refroidi au plomb Brest-OD-300 de 300 MW, le réacteur chinois à eau pressurisée ACP100 de 125 MW et le Carem 25, un prototype argentin de 25 MW.

21 500 dollars le kilowatt C'est le coût de production estimé par NuScale, une entreprise américaine porteuse d'un des projets les plus précurseurs de PRM Mais, d'après les données économiques publiquement disponibles compilées par l'IEEFA, ces apparentes réussites industrielles n'en sont pas vraiment d'un point de vue financier. « Le coût des PRM russes a augmenté de 300 % par rapport aux projections initiales, tandis que le coût du PRM chinois a triplé » et celui du PRM argentin équivaut aujourd'hui à 700 % du montant escompté au lancement du projet, il y a dix ans. Cette tendance est en corrélation avec la longueur des travaux : douze ans pour le PRM chinois, contre quatre années promises au départ ; treize ans pour les réacteurs russes et pour le projet argentin, contre trois à quatre initialement. « Les projections économiques sous-estiment toujours drastiquement les dépenses de construction, soulignent les auteurs de l'analyse. Tout en soutenant que, par nature, ces réacteurs plus petits sont plus rapides à construire – malgré ce que la réalité prouve. »

Des projections sans cesse alourdies

autant de technologies différentes. Mais plusieurs acteurs américains ont déjà quelques années d'avance sur leurs homologues français. Cependant, pour certains, cette avance s'est heurtée à de trop lourds besoins d'investissement. En novembre dernier, l'entreprise NuScale, porteuse d'un des projets les plus précurseurs, a abandonné la course. « Ses nouvelles estimations portaient sur un coût de production de 21 500 dollars par kilowatt, plus du double de ce que NuScale avait fixé en 2015 », explique l'IEEFA. Les investisseurs, un groupe de collectivités de l'État de l'Utah misant sur une nouvelle centrale de 6 PRM (totalisant 462 MW) dans l'Idaho, ont préféré arrêter les frais. De quoi remettre potentiellement en question les autres partenariats noués par NuScale avec plusieurs pays européens (Pologne, Roumanie, Bulgarie, République tchèque et Ukraine).

« Un tel coût était supérieur aux 20 000 dollars par kilowatt des deux nouveaux réacteurs de la centrale de Vogtle » : deux AP1000 de 1,1 gigawatt chacun, mis en service en avril 2024 avec cinq ans de retard. Et il semble en être de même pour d'autres projets en préparation. Les coûts estimés du Xe-100 de X-Energy (un HTGR de 200 MW) et du BWRX-300 de la compagnie américano-japonaise General Electric-Hitachi (un réacteur à eau bouillante de 300 MW) ont, par exemple, chacun quadruplé depuis leurs premières projections (en 2017 pour l'un et en 2020 pour l'autre). Le tout, alors que ces trois acteurs américains promettent toujours de livrer leurs nouveaux équipements d'ici à 2030. « Les États-Unis s'attendent à raccorder l'équivalent d'au moins 375 GW d'énergies renouvelables à cette même échéance », pointent les experts de l'IEEFA, sans parler du reste du monde. En janvier dernier, l'AIE misait sur 3 700 GW supplémentaires à cette échelle d'ici à 2028, au rythme actuel du secteur. « Les gouvernements, les régulateurs, les investisseurs et les industriels doivent s'en rendre compte : les renouvelables restent la seule solution pour décarboner notre économie à court terme. »