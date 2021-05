Neuf ONG européennes alertent sur la présence de perfluorés dans les emballages alimentaires

L'utilisation des perfluorés (PFAS) dans les emballages alimentaires et la vaisselle jetable est très répandue, révèle une étude réalisée par l'association française Générations futures en partenariat avec huit autres ONG européennes. « Sur 42 produits analysés en laboratoire, 32 échantillons, dont des emballages provenant de grandes chaînes mondiales de restauration, ont été probablement traités intentionnellement avec des PFAS », révèle l'association.

Les ONG ne sont parvenues à identifier que 1 % des PFAS présents dans les échantillons testés. Mais la nature de ces produits, toxiques et extrêmement persistants, constitue déjà une source de préoccupation pour l'environnement et pour la santé humaine. « Il a été constaté scientifiquement que ces PFAS migrent des emballages alimentaires vers les aliments et sont associés à des effets néfastes sur la santé tels que le cancer, la toxicité hépatique et l'impact sur les systèmes reproducteur et hormonal », expliquent les associations.

Alors qu'il existe des alternatives à ces produits et que le Danemark a déjà interdit leur utilisation dans les emballages alimentaires en papier-carton, les ONG réclament une interdiction au niveau européen. « L'approche danoise, qui consiste à interdire l'ensemble de la classe de plus de 4 500 substances montre que l'utilisation des PFAS dans des emballages alimentaires n'est pas une fatalité et que leur interdiction est réaliste », juge Fleur Gorre, chargée de campagne « chimiques » pour Générations futures.