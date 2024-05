PFAS dans le Rhône : un recours au tribunal judiciaire pour déterminer les responsabilités d'industriels

Les environs de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite (Rhône) s'avèrent contaminés par des PFAS. Le Grand-Lyon notamment souhaite que la principale source soit identifiée et a assigné Arkema et Daikin devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Mieux comprendre l'étendue et l'origine de la contamination aux PFAS (1) aux alentours de la plateforme industrielle de Pierre Bénite (Rhône) : c'est notamment dans cet objectif que la Métropole du Grand-Lyon, au côté de deux producteurs d'eau (2) , a assigné deux industriels, utilisateurs de ces substances, devant le tribunal judiciaire de Lyon, Arkema et Daikin. Elle demande au tribunal d'initier une expertise indépendante pour confirmer ou infirmer la responsabilité des deux entreprises. « En aval de la plateforme, nous retrouvons un profil particulier de PFAS, une sorte de signature : c'est un élément important pour commencer à établir un lien de causalité. Nous souhaitons que soit nommé un expert pour trancher », a souligné Maître Quentin Untermaier, l'un des deux avocats de la Métropole de Lyon. Reportée une première fois, l'audience pour ce référé expertise s'est finalement tenue mardi 28 mai.

« L'analyse d'une carotte prélevée à une trentaine de kilomètre de la plateforme montre des concentrations parmi les plus élevées à l'échelle mondiale », a souligné Maître Quentin Untermaier, lors de sa plaidoirie. La contamination du territoire aux PFAS a notamment conduit à une recommandation de la préfecture du Rhône de limiter la consommation des œufs et viandes, issus de poulaillers privés, dans un large périmètre ainsi que les fruits et légumes des jardins potagers situés dans le secteur proche de l'usine Arkema.

Des travaux coûteux rendus nécessaires

Cette présence de polluants éternels pèse également sur la production d'eau potable : ainsi pour le captage de Ternay, en aval des rejets des industriels, la valeur limite en PFAS fixée par la Directive eau potable de 0,1 microgramme/litre est dépassée. Pour y remédier des solutions sont envisagées : interconnexion avec le réseau de la Métropole pour diluer l'eau et un traitement à filtre à charbon dès 2026 sur l'usine de Ternay. Des pistes très onéreuses pour les collectivités. « Le coût est estimé à 5 millions d'euros d'investissement et 300 000 euros de fonctionnement par an jusqu'à 2026 puis 600 000 euros ensuite », a précisé Maître Quentin Untermaier. Avec de possibles répercutions sur la facture des usagers.

La Métropole de Lyon est également concernée par cette contamination à travers son réseau d'assainissement (lessivage des sols lors de pluie et rejets). Elle a également lancé en mars 2023 une stratégie pour y faire face. « Des PFAS contenus dans les sédiments sont relargués en fonction des conditions hydrogéologiques, a également indiqué Maître Quentin Untermaier. Nous aimerions que soit estimée la contamination et la durée de traitement : ce n'est pas la même chose pour la collectivité de traiter 5 ans ou un siècle. »

L'objectif de la demande d'expertise serait également de faire jouer le principe du pollueur-payeur et d'obtenir une aide financière des industriels pour le traitement si leur responsabilité est reconnue.

Une perspective que rejettent les deux entreprises. « La présence des PFAS résulte de la combinaison de plusieurs contaminations : une trentaine de site sont utilisateurs de PFAS, un important incendie sur le Port Edouard Herriot a conduit à l'utilisation de 260 m3 d'émulseurs [ces mousses anti-incendie contiennent des PFAS ] a assuré Maître Elodie Simon, l'un des deux avocats d'Arkema. Le sujet des PFAS est global et dépasse le site. »

Une demande d'expertise qui ne suscite pas le consensus

Les avocats d'Arkema considèrent également que comme de nombreuses études sont déjà disponibles, l'expertise n'est pas utile. Autre argument : les concentrations dans l'eau brute captée sur le site de Ternay serait « 20 fois inférieures à la valeur applicable » et il n'y aurait donc pas de préjudice. La différence entre les seuils demandés pour l'eau potable et l'eau brute étant à la charge des collectivités.

« Le respect du seuil des eaux brutes ne remet pas en cause la responsabilité des industriels dans la contamination des captages, a opposé Maître Quentin Untermaier. Les collectivités ont la responsabilité de produire une eau potable de qualité mais cela ne doit pas autoriser les industriels à polluer. »

Les avocats de Daikin comme ceux d'Arkema ont donc demandé le rejet de l'expertise. Et à titre subsidiaire qu'elle soit restreinte au 20 PFAS encadrés par la Directive eau potable.

À l'inverse, les avocats de la Métropole appellent à ce que l'expertise soit large pour prendre en compte les mécanismes complexes de dégradations partielles des PFAS : certains des contaminants présentes peuvent en effet être précurseurs ou se dégrader en substances présentes dans la liste des 20 PFAS encadrés par la Directive eau potable.

Le délibéré est fixé au 1er juillet.