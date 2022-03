Photoscope : un outil pour mieux dialoguer autour des projets d'énergie solaire

Après son Eoloscope terrestre en 2020, puis sa version offshore en septembre dernier, tous les deux consacrés à l'accompagnement du développement de parcs éoliens, France Nature Environnement (FNE) a publié, mercredi 30 mars, son Photoscope consacré au solaire. La vocation de cet outil ? Permettre aux associations, citoyens, collectivités et autres acteurs de la transition écologique de mieux dialoguer, en amont des projets, grâce à des clefs de lecture des enjeux énergétiques et environnementaux de l'énergie solaire photovoltaïque (prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, des populations...).

Selon la fédération, des progrès restent en effet nécessaires pour identifier et privilégier les zones de moindres enjeux écologiques, puis appliquer de manière plus efficiente la séquence éviter-réduire-compenser (ERC). « Trop de projets photovoltaïques au sol se retrouvent sur des espaces naturels, agricoles et forestiers, en contradiction avec les priorités inscrites dans les lois et alors même que d'autres surfaces pourraient être utilisées : bâti, surfaces artificialisées, polluées, parking », explique Michel Dubromel, membre de France Nature Environnement.

Comme les autres scopes, cet outil d'analyse des projets et d'aide au positionnement prend ainsi la forme d'un livret en deux parties : d'abord, des recommandations pour favoriser le développement d'une filière solaire responsable et bien positionnée, puis le détail des critères à prendre en compte dans le cadre d'un projet précis, identifiant les bonnes pratiques à adopter et/ou les points de vigilance pouvant à garder en tête.