Photovoltaïque : l'accélération, ce n'est pas pour maintenant ?

Des textes réglementaires qui tardent à venir, des cadres de soutien qui pourraient être remis en cause… Malgré une loi d'accélération et l'ambition affichée à 2050 pour le solaire, la filière redoute de nouveaux freins à son développement.

« D'un côté, il y a beaucoup d'ambition, mais nous attendons toujours un projet de loi de programmation, un décret PPE, une stratégie nationale bas carbone… Mais rien de tout ça n'arrive. Or, sans un accompagnement politique vigoureux et un soutien budgétaire, nous ne pourrons pas y arriver », a prévenu Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), lors de l'ouverture du colloque photovoltaïque, organisé le 31 mai à Montpellier. « La situation française est assez paradoxale. Il y a des projets de gigafactories, une ambition affichée et, en même temps, on est à 300 mégawatts (MW) de solaire par habitant contre 1 000 MW pour les Hollandais… », déplore le représentant de la filière.

Si le photovoltaïque accélère, avec plus de 3 gigawatts (GW) installés en 2023 et 20 GW de projets en file d'attente, plusieurs freins pourraient compromettre cette dynamique. La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables visait à donner un nouvel élan mais, plus d'un an après son adoption, seulement 31 % des textes d'application ont été publiés. « Il y a des difficultés pour mettre en œuvre la solarisation des parkings, l'agrivoltaïsme (…) et nous venons d'apprendre que le Gouvernement comptait raboter le tarif d'achat S21 pour les bâtiments de moins de 500 kW, segment qui représente un à deux gigawatts installés chaque année… », poursuit le président du SER.

Malgré la chute du coût des panneaux, la filière compte en effet encore sur les mécanismes de soutien pour sécuriser les projets et leurs financements. « On est dans un certain flou, nos entreprises ont besoin de visibilité. On investit, on recrute, on y croit, mais il nous faut de la visibilité. Pour nous, la PPE est un phare, sans ça, c'est la nuit », abonde Daniel Bour, président du syndicat des professionnels du solaire Enerplan.

Plusieurs textes en consultation en juin

Plusieurs zones d'ombre devraient néanmoins être levées rapidement. La consultation sur le décret PPE est désormais annoncée pour les prochains jours, une fois passées les élections européennes. Elle devrait donner de la visibilité pour les différents segments du solaire pour les cinq et dix prochaines années.

“ Pour nous, la PPE est un phare, sans ça, c'est la nuit ” Daniel Bour, Enerplan Courant juin, un tarif d'achat pour les petits projets au sol (S24) devrait également être soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie (CSE), pour une mise en œuvre fin 2024 ou début 2025. Ses grandes lignes ont été précisées par Hermine Durand, sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables à la direction générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) : un tarif unique, une prime bas carbone pour compenser les surcoûts d'acquisition de panneaux vertueux et un guichet unique qui transitera par Enedis.

En parallèle, les collectivités poursuivent leurs travaux sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Plus de 250 000 ZAER ont été élaborées à ce jour, dont une grande partie concerne le solaire. À titre d'illustration, en Occitanie, 120 000 ZAER auraient été identifiées par un tiers des communes de la région, essentiellement sur le photovoltaïque, représentant 900 000 hectares. « Il s'agit de zones brutes. Le comité régional de l'énergie (CRE) les transformera avec des taux d'abattement, en fonction de différents critères sur la biodiversité… », indique Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale. Après avoir réalisé l'exercice, l'agglomération de Montpellier envisage de lancer un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour solariser ses toitures, à l'instar de nombreuses collectivités.

Mais d'autres éléments restent en suspens, comme le décret relatif aux appels d'offres mixtes, permettant de combiner complément de rémunération et vente directe (PPA), ou celui relatif à la solarisation des parkings.

Parkings : la concurrence d'usages dénoncée par les acteurs

La loi d'accélération a en effet mis l'accent sur la solarisation des zones déjà artificialisées, comme les toitures, les bâtiments ou les délaissés routiers et ferroviaires. Pourtant, une remise en cause du tarif d'achat S21 compromettrait de nombreux projets sur bâtiments, préviennent les acteurs, et de nombreux projets d'autoconsommation collective, segment très dynamique, qui comptent sur ce tarif pour sécuriser les financements. Pour ces opérations, des discussions sont également menées dans le cadre du décret Tertiaire, afin de valoriser l'autoconsommation comme source d'économies d'énergie.

31 % C'est la proportion de textes d'application de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables qui a été publiée, un après son adoption. Pour les ombrières sur parkings, « le cadre législatif n'est pas encore totalement défini. On n'est pas du tout en phase d'accélération, mais plutôt d'attente, alors que la loi nous imposait un délai de quatre ans… », prévient Franck Charton, délégué général de la fédération du commerce Perifem. Par ailleurs, avec les objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN), les gestionnaires de parkings remettent en question la pertinence économique des ombrières solaires (11 à 12 milliards d'euros d'investissements en quatre ans, selon le représentant du Perifem). « Avec le ZAN, le foncier en centre-ville devient stratégique. On ne peut pas sanctuariser du foncier pour vingt ans comme ça », estime Franck Charton. Autre regret de la filière : devoir bientôt afficher l'origine des panneaux installés via l'Induscore, alors que les usines françaises ne seront pas sorties de terre avant plusieurs années…

Agrivoltaïsme : des règles à préciser

Côté terres agricoles, de gros nuages s'accumulent, malgré la publication du décret encadrant l'agrivoltaïsme. Le Gouvernement n'a pas encore tranché sur la question de fixer des objectifs propres à ce segment dans la PPE, ni sur les critères spécifiques pour les appels d'offres et les tarifs d'achat. La question du partage de la valeur, toujours en suspens, est très attendue par les acteurs. Enfin, alors que de plus en plus de territoires s'attellent à encadrer ces installations, certaines collectivités y sont encore farouchement opposées.

De nombreuses questions persistent sur la concurrence entre les différentes cultures et l'élevage, certaines étant moins attractives que les autres pour les projets agrivoltaïques, risquant de déséquilibrer encore plus un secteur déjà fragilisé. « Il faut que l'ensemble du territoire soit concerné par des projets agrivoltaïques, pas seulement les projets les plus rentables, souligne Bruno Vila, représentant de la FNSEA. Un appel d'offres dédié permettrait d'éviter trop de concurrence ». Par ailleurs, des craintes persistent sur l'impact de ces projets sur le prix des terres agricoles. Pour éviter ces effets pervers, certains acteurs travaillent sur des projets collectifs. « L'idée est de partager la valeur sur un groupe d'exploitants plutôt qu'un seul agriculteur », explique Clémence Cantoni, cheffe de projet agrivoltaïque chez GLHD.