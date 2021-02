Photovoltaïque sur bâtiment : 405 nouveaux lauréats

Le ministère de la Transition écologique a retenu, en janvier, 405 lauréats pour la onzième session de l'appel d'offres pour développer des installations photovoltaïques sur bâtiment. « Pour chaque famille, le prix moyen proposé par les lauréats est de 79,83 €/MWh pour les installations de plus grande puissance, entre 500 kWc et 8 MWc, [et de] 91,16 €/MWh pour les installations de puissance comprise entre 100 et 500 kWc ». Soit des prix en baisse par rapport à la session précédente, en juin dernier (respectivement 83,06 €/MWh et 93,98 €/MWh).

La majorité des projets lauréats se situent en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.