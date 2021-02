Photovoltaïque : la Vendée mise sur les ombrières

Le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) et la société d'économie mixte qu'il a créé, Vendée Énergie, ont décidé de soutenir le développement du solaire avec une enveloppe de 7 millions d'euros, visant à accompagner une cinquantaine de projets. Mais pas n'importe quels projets : ils ont « délibérément choisi de ne pas installer des centrales photovoltaïques sur des quelconques surfaces agricoles. Après s'être focalisé sur les centres d'enfouissement de déchets, il est question de s'appuyer sur d'autres surfaces déjà artificialisées comme les parkings, les bâtiments communaux, intercommunaux ou économiques », indique le communiqué.

Pour cela, les deux structures ont créé Vendée Ombrières qui financera, construira et exploitera des centrales solaires intégrées à des ombrières de parking. « L'objectif est de créer un effet de volume pour optimiser économiquement les opérations. Pour cela, Vendée Energie, maître d'ouvrage, s'est appuyée sur l'expertise de la société française SeeYouSun qui se charge de la maîtrise d'œuvre de l'opération ».

L'électricité produite sera revendue sur le réseau. Les ombrières seront pré-équipées pour accueillir les branchements de futures bornes de recharge et favoriser la consommation sur site.

Plus de cinquante projets sont examinés aujourd'hui. Vingt-trois sont programmés pour 2021 et trois ombrières sont en cours d'installation ou installées : aux Brouzils (350 m2 et 73 kWc), à Longèves (500 m2 et 100 kWc) et Saint-Aubin-des-Ormeaux (500 m2 et 100 kWc).