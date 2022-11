Installations photovoltaïques : des règles simplifiées à proximité des aéroports

Donc, peu importe l'éblouissement que subiraient les pilotes et les risques encourus pour les aéronefs, et passagers à bord, à l'approche d'une piste bordée de panneaux photovoltaïques réflecteurs ? Le forcing pour obtenir des Giga Watts d'électricité PhotoVoltaïque va jusqu'à éblouir les parlementaires. Y aura t il au moins des raccordements avec les lignes électriques de RTE ? Ce serait pas très lumineux que l'Etat donne des aides pour compenser les porteurs de ces projets PV près des aéroports pour "non raccordement au réseau RTE" tout en faisant courir des risques d'éblouissements aux pilotes.

J Cl M 44 | Aujourd'hui à 09h20