Photovoltaïque : la start-up Carbon lance son projet de gigafactory à Fos-sur-Mer

Ce vendredi 3 mars, Carbon, la start-up industrielle de Pascal Richard (SMA France) et Pierre-Emmanuel Martin (Terre et Lac et My Energy Manager), a confirmé l'implantation de son projet de méga-usine (ou « gigafactory ») de panneaux solaires à Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône) avec le soutien de la Région Sud (Paca) et du Gouvernement. Le budget de ce projet, le premier de cette nature en France, est chiffré à 1,5 milliard d'euros et « sera financé grâce à un alliage de fonds propres, de soutiens publics et de financement bancaire ».

Pour rappel, l'objectif de cette méga-usine est de fabriquer chaque année l'équivalent de 5 gigawatts (GW) de cellules photovoltaïques à haut rendement, de 3,5 GW de modules mono- et bifaciaux ainsi que des plaquettes de polysilicium (ou « wafers ») « bas carbone » – soit, au total, 22 millions de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Pour cela, la société compte sur plusieurs partenariats technologiques avec le Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles (Liten) et l'Institut national de l'énergie solaire (Ines) du CEA, le Centre international de recherche sur l'énergie solaire de Constance (ISC Konstanz) et l'entreprise allemande RCT Solutions.

Cette production, destinée en priorité aux marchés français et européen, devrait entrer pleinement mise en service dès le début de l'année 2026. L'usine en elle-même couvrira 60 hectares au sein du Grand Port maritime de Marseille, bénéficiant ainsi « de connexions routière, ferroviaire, fluviale et maritime directes ». Avec plus de 3 000 emplois directs et durables à la clé, Carbon envisage d'en faire « un campus industriel à échelle humaine, conçu dans le souci de l'équilibre territorial, du respect de l'environnement et de la qualité de vie au travail ». Les travaux doivent débuter à partir du second semestre 2024. D'ici là, la jeune pousse entamera son processus administratif en avril prochain avec une phase de concertation publique, assurant « prochainement saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) ».