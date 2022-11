Projets photovoltaïques recherchent terres (désespérément)

Tout à fait d'accord: entre énergie et alimentation, il va falloir choisir! La réduction des pesticides entrainant à terme une baisse des rendements, sans parler du réchauffement climatique qui a provoqué par exemple une baisse de la production de 70% en Espagne cette année, il faut sauvegarder les terres agricoles. Par contre, les surfaces laissées vacantes par les incendies de l'été dernier seraient sans doute intéressantes à équiper car déjà déboisées avant de déboiser d'autres surfaces... Et puis effectivement il y a tous les autres espaces à conquérir en priorité: toitures, parkings, etc

Uncinulanecator | Aujourd'hui à 11h34