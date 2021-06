Artificialisation des sols : les installations photovoltaïques non comptabilisées

On ne fera croire l'inverse à personne qu'un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque (ou éolienne) n'est pas de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. N'y a-t-il pas déjà suffisamment de terres artificialisées ( autoroutes, centre commerciaux, usines, parkings etc ....) pour ne pas avoir à utiliser les espaces naturels restants. Articuler la lutte contre l'artificialisation des sols et développement du photovoltaïque ne doit pas consister à occuper de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Quid | Aujourd'hui à 15h02