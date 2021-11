Phtalates : l'Efsa lance une consultation publique sur les matériaux au contact avec les aliments

C'est une double consultation relative aux phtalates que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) organise jusqu'au 16 décembre 2021. La première porte sur son projet d'avis scientifique relatif à l'identification et à la priorisation des évaluations des risques associés aux plastifiants utilisés dans des matériaux en contact avec les aliments. La seconde porte sur un projet de protocole visant à encadrer l'évaluation de l'exposition aux substances prioritaires.

« Ces consultations, explique l'agence, répondent à une demande de la Commission européenne, qui souhaitait que l'Efsa mène des travaux préparatoires en vue de la réévaluation des risques pour la santé publique associés à la présence de plastifiants tels que les phtalates, les substances structurellement similaires et les substances de remplacement dans des matériaux en contact avec les aliments (FCM - Food Contact Materials). »

L'Efsa indique avoir travaillé sur ces deux projets de documents en étroite collaboration avec l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) en pilotant l'approche « une substance, une évaluation » dans le cadre de la stratégie européenne relative aux produits chimiques. Cette stratégie, présentée en octobre 2020 par la Commission européenne et approuvée en mars 2021 par le Conseil, prévoit de réduire au minimum les substances préoccupantes et d'interdire les substances chimiques les plus nocives présentes dans les produits de consommation. Mais elle envisage aussi des exemptions si ces substances sont jugées essentielles pour la santé, la sécurité ou le fonctionnement de la société, ou s'il n'existe pas d'alternative.