Pesticides : une carte des départements les plus consommateurs

En s'appuyant sur les données officielles relatives aux achats de pesticides, l'association Générations futures a établi une carte annuelle des achats de substances actives phytosanitaires par département. Cette carte porte sur l'année 2019 et est réalisée à partir des données déclaratives correspondant aux achats de substances actives pesticides, dans lesquelles le code postal de l'acheteur est précisé. Pour chaque département, il est possible de voir, d'un mouvement de souris, les trois pesticides les plus achetés et le classement du département par rapport aux autres départements en fonction du tonnage de pesticides achetés. Des données plus complètes sont téléchargeables. Ainsi, la Gironde est le plus gros consommateur, avec 3 000 tonnes de substances actives achetées en 2019 (soufre total, fosetyl-aluminium et glyphosate). Elle est suivie par la Marne, avec 2 040 tonnes achetées (soufre total, glyphosate et chlormequat chlorure). La troisième département le plus consommateur est le Loiret, avec 2 282 tonnes de substances actives (huile de colza, glyphosate et prosulfocarbe). Générations futures en profite pour décerner les « Glyph'Awards » aux départements les plus consommateurs de glyphosate : la médaille d'or est attribuée à la Charente-Maritime avec 241 tonnes achetées en 2019, l'argent revient à la Gironde avec 185 tonnes et le bronze à la Marne avec 184 tonnes.