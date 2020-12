Pierre Serne, conseiller régional d'Île-de-France, est réélu à la tête du Club des villes et territoires cyclables.

Actuellement conseiller régional d'Île-de-France, Pierre Serne a été réélu président du Club des villes et territoires cyclables pour les trois années à venir. Le 17 décembre dernier, l'assemblée générale du Club des villes et territoires cyclables a procédé à l'élection de son nouveau conseil d'administration composé de 45 membres.

« Notre Club a plus que jamais une grande responsabilité vu l'essor sans précédent de la pratique du vélo et ce que cela implique pour les collectivités françaises », a déclaré Pierre Serne. « Notre Club peut compter sur une gouvernance renouvelée et notamment sur un bureau composé d'autant de femmes que d'hommes, une première dans l'histoire du Club et un beau signe des mutations à l'œuvre ! », a ajouté M. Serne.