Nucléaire : l'ASN présente les pistes d'amélioration de la culture du risque des riverains

Le 15 mai, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié le rapport final du groupe de travail sur la culture de sécurité et la radioprotection (1) , chargé de réfléchir aux moyens de renforcer l'information et la sensibilisation de la population et des élus aux risques nucléaires et à la radioprotection.

Le document retient sept axes de travail. Parmi ceux-ci, l'ASN met en avant l'enrichissiment du portail Géorisques en matière d'informations relatives au risque nucléaire, une mesure déjà engagée en 2023.

Peu de mobilisation lors des exercices

Il propose aussi de poursuivre les travaux concernant les scénarios d'accident pour renforcer la participation des parties prenantes aux exercices de crise. S'agissant de la participation aux exercices, le rapport note qu'« il reste difficile de mobiliser la population sur un exercice de grande ampleur, avec des actions d'évacuation par exemple ». Le document cite notamment un exercice mené à Penly (Seine-Maritime), en mars 2021, au cours duquel l'évacuation volontaire réelle de la population d'un quartier de la commune de Petit-Caux s'est soldé par l'accueil d'une seule personne « évacuée » au centre d'accueil et de regroupement (Care).

S'agissant des élus, le rapport suggère notamment d'accroître le partage d'expérience sur le plan national entre les communes riveraines d'installations nucléaires, de renforcer la formation des élus locaux à la préparation et à la gestion d'une crise nucléaire, ou encore de renforcer l'implication des élus locaux aux exercices de crise.

Concernant les entreprises à proximité des sites nucléaires, le rapport propose de réaliser un état des lieux des dispositions qu'elles prennent pour se préparer au risque nucléaire.

Enfin, outre la volonté d'impliquer davantage la population dans les exercices, le groupe de travail souhaite que les acteurs du secteur nucléaire aillent vers le public.